Стратегию ПриватБанка должны принять до мая

В НБУ сообщают, что за ближайшие два месяца нужно определиться со стратегией национализированного ПриватБанка

Стратегию государственного ПриватБанка должны принять до мая. Об этом рассказал директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук, пишет FinClub.



"Два месяца - это максимальный срок, на протяжении которого нужно определиться со стратегией ПриватБанка. Его национализация полностью изменила картинку банковского сектора. Концентрация - это нежелательное последствие национализации", - сказал Ваврищук.



Он считает, что государство не является эффективным собственником. "Например, почему в госбанках высокие ставки по депозитам? Потому что госбанки не ориентированы на получение прибыли", - сказал он.

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