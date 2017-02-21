Стратегию ПриватБанка должны принять до мая
Стратегию государственного ПриватБанка должны принять до мая. Об этом рассказал директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук, пишет FinClub.
"Два месяца - это максимальный срок, на протяжении которого нужно определиться со стратегией ПриватБанка. Его национализация полностью изменила картинку банковского сектора. Концентрация - это нежелательное последствие национализации", - сказал Ваврищук.
Он считает, что государство не является эффективным собственником. "Например, почему в госбанках высокие ставки по депозитам? Потому что госбанки не ориентированы на получение прибыли", - сказал он.
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