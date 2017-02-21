Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 21 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,63 коп до 26,9463 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,07 коп - до 27,3327 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,19 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,03 коп и составляет 28,4030 грн, средний курс продажи упал - на 8,07 коп до 29,0983 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,88 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 4,360 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,741 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,62 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,9463 27,3327 0,4360 0,4741 28,4030 29,0983 Медиана 27,0000 27,3000 0,4450 0,4740 28,5000 29,0700



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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