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Фонд гарантирования вкладов предложил ликвидировать Platinum Bank

21.02.2017 11:32
ФГВФЛ предложил Нацбанку ликвидировать Platinum Bank
Фото: Getty Images

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обратился к Национальному банку Украины (НБУ) с предложением отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Platinum Bank. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

"Фонд гарантирования обратился к Национальному банку Украины с предложением об отзыве с 24 февраля 2017 года банковской лицензии и ликвидации банка Platinum Bank. Такое решение принято исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 20 февраля 2017 года", - гласит сообщение.

Фонд приостановил выплаты по договорам, срок действия которых закончился до введения временной администрации.

Выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам Platinum Bank в период ликвидации начнутся не позднее 1 марта 2017 года. Они будут осуществляться в соответствии с законодательством, то есть, независимо от даты окончания срока депозитного договора.

Валюта баланса Platinum Bank по состоянию на 11 января 2017 года составила 7,43 млрд грн. В активах львиную долю составляли кредиты юридических лиц балансовой стоимостью 2,8 млрд грн, кредиты физических лиц - 3,02 млрд грн, в пассивах депозиты физических лиц - 5,4 млрд грн, из них под гарантии ФГВФЛ - 4,9 млрд грн.

НБУ признал Platinum Bank неплатежеспособным 11 января - из-за невыполнения программы докапитализации. Фонд гарантирования вкладов затем ввел в банк временную администрацию на месяц.

На 10 января 2017 года владельцами существенных долей в банке были Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, платинум банк, Нацбанк, Фонд гарантирования вкладов, Кауфман Борис
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