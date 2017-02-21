Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 21 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,01/27,05*, к 12:00 котировки составили 27,03/27,06

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,01, максимальные - 27,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,05, максимальные - 27,06.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4663/0,4673 к 12:00 котировки составили 0,4658/0,4667.



Торги по евро начались с котировок 28,5549/28,5972, к 12:00 котировки составили 28,5193/28,5510.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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