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13 банков полностью рассчитались с Фондом гарантирования вкладов

21.02.2017 14:50
В данный момент ФГВФЛ осуществляет исключительно управление активами этих банков и продажу этих активов
Фото: Getty Images

13 банков погасили долги перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Об этом заявил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик, сообщает FinClub.

"По состоянию на 1 февраля 13 банков уже погасили требования Фонда. Сейчас Фонд осуществляет исключительно управление активами этих банков и продажу активов", - заявил Оленчик.

Среди названных им банков - Прайм-банк, Грин Банк, УББ, ВБР, банк Премиум, Кредитпромбанк, ТК Кредит, Софийский и Смартбанк.

"Как правило, это банки, которые были выведены с рынка из-за непрозрачной структуры собственности, осуществление рисковых операций и не имели проблем с ликвидностью", - уточнил Оленчик.

Балансовая стоимость активов этих банков составляет 18,7 млрд грн, оценочная - 7,7 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что ФГВФЛ обратился к Нацбанку с предложением ликвидировать Platinum Bank.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ФГВФЛ
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