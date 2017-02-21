13 банков полностью рассчитались с Фондом гарантирования вкладов
13 банков погасили долги перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Об этом заявил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик, сообщает FinClub.
"По состоянию на 1 февраля 13 банков уже погасили требования Фонда. Сейчас Фонд осуществляет исключительно управление активами этих банков и продажу активов", - заявил Оленчик.
Среди названных им банков - Прайм-банк, Грин Банк, УББ, ВБР, банк Премиум, Кредитпромбанк, ТК Кредит, Софийский и Смартбанк.
"Как правило, это банки, которые были выведены с рынка из-за непрозрачной структуры собственности, осуществление рисковых операций и не имели проблем с ликвидностью", - уточнил Оленчик.
Балансовая стоимость активов этих банков составляет 18,7 млрд грн, оценочная - 7,7 млрд грн.
Напомним, ранее сообщалось, что ФГВФЛ обратился к Нацбанку с предложением ликвидировать Platinum Bank.
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