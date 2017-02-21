Фонд гарантирования вкладов хочет удешевить обслуживание долга

На 1 февраля задолженность Фонд гарантирования вкладов составляла 145,5 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц хочет удешевить обслуживание долга (ФГВФЛ). Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик, пишет FinClub.



На 1 февраля задолженность ФГВФЛ составляла 145,5 млрд грн, из которых 59,6 млрд грн - тело кредита, а 85,8 млрд грн - проценты. "Это расчетные цифры до 2028 года", - уточнил Оленчик.



Стоимость привлекаемых фондов средств достигала 12% годовых.



В планах ФГВФЛ - добиться снижения нагрузки за счет уменьшения выплат по обслуживанию долга. "Есть три варианта. Первый - оставить все, как есть. Но нас это не устраивает. Второй - списать проценты. Это не устраивает ни Нацбанк, ни Минфин, у которых мы привлекали средства. Есть и третий вариант, который бы позволил нам снизить нагрузку. Сейчас над ним ведется работа. К процессу присоединились МВФ и Мировой банк. Надеюсь, до конца 2017 года мы закроем этот вопрос", - сказал Оленчик.

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