Межбанк закрылся котировками доллара 27,02/27,05

Во вторник, 21 февраля, торги по доллару США открылись котировками 27,01/27,05, к закрытию котировки составили 27,02/27,05

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,01, максимальные - 27,0325. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,05, максимальные - 27,06.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4663/0,4673 к закрытию котировки составили 0,4677/0,4686.

Торги по евро начались с котировок 28,5549/28,5972, к закрытию котировки составили 28,4898/28,5215.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.