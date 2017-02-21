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Межбанк закрылся котировками доллара 27,02/27,05

21.02.2017 17:34
Во вторник, 21 февраля, торги по доллару США открылись котировками 27,01/27,05, к закрытию котировки составили 27,02/27,05

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,01, максимальные  - 27,0325. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,05, максимальные - 27,06.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4663/0,4673  к закрытию котировки составили 0,4677/0,4686.

Торги по евро начались с котировок 28,5549/28,5972, к закрытию котировки составили 28,4898/28,5215.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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