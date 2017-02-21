Банк Глобус отрицает связь с банком Януковича
Банк Глобус заявляет, что на сегодняшний день не имеет на счетах физических лиц денежных средств, полученных от должностных лиц Всеукраинского банка развития (ВБР) Александра Януковича. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Банк не получал ни от Генеральной прокуратуры, ни от каких-либо судов постановлений об аресте средств, полученных из ВБР, которые каким-то образом связаны с уголовным производством N42014000000000931 от 15 сентября 2014 года.
"Все финансовые операции, которые проходят в банке Глобус, отслеживаются соответствующими государственными органами в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга установила факт попытки выведения из неплатежеспособного ВБР более 100 млн грн.
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