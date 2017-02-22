Зарплатная ведомость. Кто и как зарабатывает в финансовом секторе

Куда уходят банкиры и страховщики, и сколько платят тем, кто остается в отрасли

Чистка банковского рынка и закрытие страховых компаний привели к колоссальному оттоку специалистов из финансовой отрасли. По статистике НБУ, в 2013 году в банках насчитывалось 246,5 тыс. сотрудников, к 2016 году их стало на 106 тыс. человек меньше. Это следствие банкротства 88 банков в 2014-2016 гг. Сократился и страховой рынок. По данным Нацкомфинуслуг, за 9 месяцев прошлого года закрылись 38 страховых компаний (осталось 323). В 2014-2015 гг. рынок покинули 46 страховщиков.

Финансовые учреждения больше не испытывают потребности в расширении штата. Наоборот - оптимизация продолжается, в том числе из-за снижения платежеспособности украинцев и за счет развития финансовых технологий. Куда уходят специалисты из финсектора и что зарабатывают те, кому удалось остаться?



Потеряли шарм



Банкопад подорвал доверие к финансовому сектору среди потенциальных соискателей. Опрошенные LIGA.net эксперты признают, что банки утратили привлекательность среди студенческой аудитории и тех, кто только начинает карьеру. "Молодые специалисты отдают предпочтения ИТ-компаниям и стартапам. Часть сотрудников финсектора при смене работы выбирают ИТ направления, агро, FMCG или собственные бизнес-проекты", - говорит Светлана Тихоненко, начальник управления по развитию бренда работодателя ПУМБ. По ее словам, интерес к банковскому сегменту сохраняют профессионалы из области финансового мониторинга, казначейства, риск-менеджмента, крупного корпоративного бизнеса, юриспруденции.

Читайте также: Гонтарева: У банков с российским капиталом в Украине нет будущего

Заработки в финансовом секторе, несмотря ни на что, остаются весьма приличными по украинским меркам. Средняя зарплата в стране, по данным Госстата, к концу прошлого года вышла на уровень 6475 гривен. Финансисты зарабатывают больше. Их сектор стабильно входит в тройку лидеров как по размеру зарплат, так и по темпу их роста. В 2016-ом средняя зарплата по отрасли выросла на 24% до 11164 грн.

Учетное количество штатных работников банков, тыс. человек. Данные: НБУ

Наибольшие оклады в банковском секторе, по данным сайта Rabota.ua, работодатели предлагают топ-менеджерам и руководителям филиалов и отделений, а также специалистам из области инвестиций, корпоративных финансов, IT. Наименьшие зарплаты традиционно у кассиров, операторов call-центров, кредитных менеджеров.

Заработки топ-менеджеров, членов набсоветов и других руководителей высшего звена выбиваются из общей статистики. По информации консалтинговой компании United Consultants, годовой доход члена правления банка первой группы превышает 5 млн грн, а в банках четвертой группы достигает 2 млн грн. Финучреждения (чаще - с западным капиталом) предлагают топам также компенсационные пакеты: страховки для членов семьи, оплату обучения на MBA или школы для детей и т.д.

Уровень предлагаемой и ожидаемой заработной платы в 2016 году в рубрике Банки - Инвестиции - Лизинг на Rabota.ua, данные охватывают все уровни должностей во всех регионах

Зарплаты специалистов страховых компаний традиционно ниже зарплат банковских сотрудников. По данным Rabota.ua, диапазон заработных плат в страховом бизнесе - от 5000 до 15 000 грн. Наиболее конкурентные зарплаты у специалистов андеррайтинга и перестрахования, а также у сотрудников с управленческими функциями.

Уровень предлагаемой и ожидаемой заработной платы в рубрике Страхование на Rabota.ua в 2016 году, данные охватывают все уровни должностей во всех регионах

Место под солнцем

Массового закрытия банков в этом году финансисты не ожидают, однако ряд небольших финансовых учреждений вынуждены будут уйти с рынка. Впрочем, критично это не повлияет на рынок труда в секторе. По оценкам экспертов, самыми востребованными в банковской сфере в 2017 будут IT-специалисты, аналитики, риск-менеджеры.

"Востребованы менеджеры по продажам банковских продуктов вне зависимости от сегмента клиента (работа с физлицами, МСБ, корпоративный бизнес, Private Banking), кредитные аналитики, а также IT-специалисты", - говорит Екатерина Провозина, начальник отдела по подбору персонала Альфа-Банка Украина. Меньше перспектив у работников функций бэк-офиса, специалистов, которые выполняют поддерживающие функции (документарные операции, хоздеятельность и т.д.).

Читайте также: Будут жить. Как выросли цены на медицинские страховки

Персонал, потерявший работу в ходе банкопада или закрытия страховых компаний, продолжит переходить в другие направления бизнеса. "Чаще финансисты стараются перейти в смежные сегменты - управление активами, коллекторский бизнес. Менеджеры по работе с клиентами - в продажи. В страховании некоторые успешные продавцы со своими клиентскими "портфелями" открывают брокерские бизнесы. А универсальные работники - бухгалтеры, маркетологи, секретари, эйчары, водители и юристы - могут искать себя в других сегментах рынка труда", - рассказывает Татьяна Пашкина, HR-эксперт Rabota.ua.



После закрытия 88 банков непросто будет забронировать себе место и топ-менеджерам. "Вопреки распространенному мнению о том, что теперь появился широкий выбор специалистов, истинных профессионалов больше не стало. Война за талантливых управленцев продолжается с новой силой", - резюмирует партнер United Consultants Маркиян Новак.

Кристина Болотова

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.