Два в одном. Как спасти мелкие банки от банкротства

Проект PolitEyes для LIGA.net о законопроекте, упрощающем слияние банков

В четверг Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №6010, который должен помочь банкам вовремя выполнить требования регулятора по увеличению уставного капитала. В первую очередь, это полезно небольшим банкам, которым требуется нарастить уставный капитал до 200 млн гривен уже к 11 июля. Авторы проекта предлагают решить проблему с помощью легкой и быстрой процедуры объединения финучреждений. Документ также дает банкирам новые возможности выхода с рынка "по собственному желанию" - без процедуры банкротства и временной администрации.

Новации должны защитить вкладчиков и повысить доверие к банковской системе в целом. Госбюджет также сэкономит средства на поддержку Фонда гарантирования вкладов, поскольку неплатежеспособных банков будет меньше. Но у законопроекта есть и недостатки. В рамках проекта PolitEyes эксперты оценили, насколько эффективным будет решение для вкладчиков, инвесторов банка и экономики.

Алексей Блинов, главный экономист Альфа Банка (Украина):

Действующее законодательство обязывает банки в ближайшие несколько лет увеличить минимальный размер уставного капитала до 500 млн. грн. В Украине существует много небольших банков, не все из которых готовы выйти на такие объемы деятельности. Такие банки с принятием 6010 должны получить возможность объединиться или ликвидировать бизнес по собственному желанию без осложнений.

Законопроект способствует объединению банковского бизнеса. и позволит акционерам выйти из банковского бизнеса в случае необходимости принятия такого решения. На мой взгляд, законопроект положительно скажется на качестве конкуренции на банковском рынке. Малые банки получат возможность объединиться и стать более сильными конкурентами.

Александр Жолудь, экономист Международного центра перспективных исследований, член редакционной коллегии VoxUkraine

Законопроект №6010 решает важную среднесрочную проблему - необходимость банкам увеличивать свою капитализацию в течение ближайших лет. Предложенное решение позволит создать стабильную банковскую систему. Косвенно оно окажет положительное влияние и на госбюджет, поскольку позволит уменьшить расходы на поддержку Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Законопроект положительно повлияет и на банковский сектор, поскольку увеличит возможности / опции банков для защиты своих клиентов. Потенциально может позитивно отразиться и на экономике, если стимулирует более быстрое восстановление кредитования.

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Для клиентов банка могут быть некоторые неудобства, если они решат по каким-то причинам искать новый банк. Однако в целом, законопроект позволяет сохранить депозиты и текущие счета клиентов, поэтому никаких негативных последствий для последних не несет.

В целом, законопроект предоставляет банкам возможности найти ресурсы для капитализации. Вместе с тем, вопросы вызывает необходимость сокращения сроков рассмотрения документов. Это может негативно повлиять на качество выводов контролирующих органов.

Инна Звягинцева, аналитик Adamant Capital

Небольшие украинские банки оказались не готовы к повышению требований НБУ к капиталу. Некоторые недостаточно серьезно восприняли новые требования центробанка и не сделали необходимых шагов для урегулирования ситуации, надеясь на смену руководства НБУ. Такой подход грозит введением временной администрации, потере банков акционерами, избыточную нагрузку на Фонд гарантирования вкладов.

Действующее законодательство при этом не регулирует процедуру прекращения деятельности банка с сохранением юридического лица. Присоединение (слияние) и докапитализация банков забюрократизированы. Альтернативным решением проблемы недостаточности капитала может быть поиск инвесторов. Однако, экономические реалии в Украине делают такой способ неэффективным.

Небольшие украинские банки оказались не готовы к повышению требований НБУ к капиталу. Некоторые недостаточно серьезно восприняли новые требования центробанка и не сделали необходимых шагов для урегулирования ситуации, надеясь на смену руководства НБУ.

С принятием законопроекта №6010 банки получат возможность решить проблему недостаточности капитала. Это позволит сохранить деньги вкладчиков, повысить доверие к банковской системе. Законопроект не ограничивает круг банков, которые могут им воспользоваться. То есть, если им решат воспользоваться какие-то из топ-20 банков, это может привести к существенным изменениям на рынке. Впрочем, целевая аудитория законопроекта - небольшие банки, доля которых на рынке незначительна.

У законопроекта есть недостатки. Во 2 части п. 2 ст. 1 стоило бы исключить норму, которая дает право НБУ отказать банкам в объединении, если после слияния их общий уставной капитал остается меньше нормы. Даже в таких условиях слияние двух банков могло бы облегчить им переговоры о присоединении еще с одним банком. Кроме того, акционеры могли бы внести необходимые средства путем докапитализации.

Илона Сологуб, исследователь Киевской Школы Экономики, член редакционной коллегии VoxUkraine

Законопроект №6010 вводит отдельную процедуру слияния банков и прекращения их деятельности. На мой взгляд, проблема уже урегулирована действующим законодательством. Поэтому для упрощения отдельных процедур целесообразнее вносить изменения в соответствующие законы.

Возможна путаница, по каким законодательными нормами проводить слияние или прекращение деятельности банков. В законопроекте не прописаны конкретные статьи других законов, действие которых прекращается или не применяется на время действия этого закона (до 2020 года).

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В тексте законопроекта используются формулировки "с учетом норм действующего законодательства" или "такие, которые не противоречат действующему законодательству". Чтобы четко и детально понять, как будет работать закон и какие нормы настоящего законодательства он изменяет или прекращает, нужно пересмотреть все законодательство по теме (законы о банках и банковской деятельности, о финансовых рынках, хозяйственный кодекс и т.д.).

У законопроекта есть еще несколько недостатков. Например, "размывание" процедуры слияния может быть использовано банками, чтобы попытаться осуществить недружественное поглощение других банков. Также в законопроекте предусмотрены очень короткие (я бы сказала, нереалистичные) сроки рассмотрения документов контролирующими органами. На мой взгляд, законопроект нужно переписать в виде "изменений в некоторые законы" и указать, какие именно нормы каких законов меняются.

Виктория Бороненко, директор юридического департамента Укрсоцбанка

Законопроект разрешает некоторые противоречия законодательства о реорганизации банков. Значительно сокращает сроки ее проведения. Благодаря этому банки смогут решать свои проблемы с капиталом и т.д. путем реорганизации.

Законопроект также упрощает процедуру докапитализации и значительно сокращает сроки для ее проведения - до 1,5 месяцев (вместо 9 месяцев, как это происходит сейчас). Это очень важно в период финансового кризиса. Очень длительные и слабо урегулированные процедуры реорганизации и капитализации не дают банкам возможность быстро решать насущные проблемы.

Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU

Упрощение реорганизации потенциально позволит избежать банкротства 10-20 банков в ближайшие два года. От принятия законопроекта №6010 потенциально выигрывают налогоплательщики, которым не нужно будет финансировать дополнительные выплаты ФГВФЛ. Более защищенными будут вкладчики мелких банков, средства которых не покрываются ФГВФЛ. Акционеры получают дополнительные возможности решить проблему неспособности увеличить капитал банка до необходимого уровня.

Но у законопроекта есть два ключевых недостатка.

1. конвертация акций банков по номиналу при их объединении. Одна из ключевых проблем законопроекта №6010 - потенциальные потери отдельных акционеров банка. При объединении банков их акции обмениваются по номиналу. На самом деле, разные банки имеют разную цену, которая может быть, скажем, 10%, 50% или 200% от номинальной стоимости уставного капитала. После объединения акционер более дорогого банка будет в проигрыше по сравнению с акционером более дешевого банка. Фактически это делает невозможным использование слияния банков как способ увеличения капитализации мелких банков.

2. дискриминация отечественных инвесторов, заложенная в заключительных положениях законопроекта. Иностранные инвесторы освобождаются от необходимости выполнения ряда процедур (например, согласования в АМКУ).

Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины

Законопроект 6010 фактически является усовершенствованным вариантом закона № 78-VIII от 28.12.2014, действие которого недавно было отменено. Он должен решить актуальную проблему. С 11 июля 2017 года уставный и регулятивный капитал банков должен быть не менее 200 млн. грн. По данным НБУ, на 1 января 2017-го 42 банка не достигают необходимого уровня уставного капитала. Еще несколько банков можно добавить, учитывая уровень регулятивного капитала. Все они до 11 июля должны увеличить капитал, объединиться с другими банками или выйти с банковского рынка.

Предусмотренные законопроектом 6010 упрощенные процедуры увеличения капитала банка и реорганизации банка путем присоединения потребуют гораздо меньше времени, чем они занимают сейчас. Упрощения касаются сокращения необходимого времени на всех этапах процедур капитализации и реорганизации. Также отменяется необходимость собственникам банка выкупать акции у несогласных с капитализацией или присоединением миноритарных акционеров. Это логично, поскольку причиной реорганизации и капитализации являются объективные требования закона и НБУ. Кроме того, применение упрощенных процедур возможно только при согласии регулятора.

С 11 июля 2017 года уставный и регулятивный капитал банков должен быть не менее 200 млн. грн. По данным НБУ, на 1 января 2017-го 42 банка не достигают необходимого уровня уставного капитала.

Законопроект также регулирует прекращение банковской деятельности без прекращения юридического лица. Это может пригодиться тем банкам, которые не намерены увеличивать капитал и готовы продолжить деятельность как небанковские финансовые учреждения.

Худший сценарий в случае непринятия законопроекта - признание ряда банков неплатежеспособными. Это создаст дополнительную нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц, потери средств бизнеса. Масштабы не катастрофичны, учитывая размеры банков этой группы, но разговоры о возвращении доверия к банковской системе снова придется забыть.

Существует альтернативное решение проблемы. Оно состоит в изменении подхода к установлению требований по минимальному размеру капитала банков. Действующий закон о банках и банковской деятельности определяет минимальный размер уставного капитала банка на уровне 500 млн.грн. По графику НБУ, банки должны выполнить это требование до 2024 года.

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Но при существующих в Украине условиях и состоянии экономики, уровня в 200 млн. грн. вполне достаточно. Некоторые небольшие банки со здоровой бизнес-моделью вполне способны выживать с капиталом в 200 млн.грн. Дальнейшее наращивание капитала без возможности эффективно вложить его в кредиты будет означать для акционеров таких банков лишь чрезмерные и бесперспективные инвестиции. Объединение же банков только ради объединения капиталов также не даст положительного эффекта, если бизнес-модели и корпоративная культура этих банков не имеют общего знаменателя.

Виктория Страхова, менеджер реформ финансового сектора Национального совета реформ

Ключевая новация законопроекта №6010 - это возможность прекратить банковскую деятельность без прекращения юридического лица. Это позволит переориентировать бизнес юридических лиц, которые не могут выполнить планы докапитализации. Решения, которые предлагает законопроект, в условиях необходимости докапитализации будут иметь положительные результаты. В частности, позволят сэкономить средства бюджета, поскольку меньше банков будут доходить до состояния банкротства и выводиться через ФГВФЛ.

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