Курсы валют НБУ на 22.02.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 2 копейки

На 22 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2704,2536 грн за $100;

2849,4720 грн за 100 евро;

4,6739 грн за 10 руб РФ.



На 21 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2702,5299 грн за $100;

2869,0057 грн за 100 евро;

4,6518 грн за 10 руб РФ.





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