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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

22.02.2017 10:03
В среду, 22 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,38 коп до 26,9125 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,32 коп - до 27,3095 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 16,05 коп и составляет 28,2375 грн, средний курс продажи упал - на 15,13 коп до 28,9470 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 4,345 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,1 коп до 4,762 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,64 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

26,9125

27,3095

0,4345

0,4762

28,2375

28,9470

Медиана

26,9500

27,2750

0,4475

0,4755

28,2400

28,9750


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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