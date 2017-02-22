Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 22 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,38 коп до 26,9125 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,32 коп - до 27,3095 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 16,05 коп и составляет 28,2375 грн, средний курс продажи упал - на 15,13 коп до 28,9470 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 4,345 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,1 коп до 4,762 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,64 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,9125 27,3095 0,4345 0,4762 28,2375 28,9470 Медиана 26,9500 27,2750 0,4475 0,4755 28,2400 28,9750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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