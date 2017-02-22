НБУ ликвидирует Фортуна-банк

По предложению Фонда гарантирования вкладов Нацбанк решил ликвидировать Фортуна-банк

Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Фортуна-банк.



Регулятор признал банк неплатежеспособным 26 января.



НБУ сообщал, что 91% всех вкладчиков Фортуна-банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов сумму в 200 тыс. грн.



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