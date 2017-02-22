Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 5,00 коп - до 27,2827 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.
Средний курс покупки евро упал на 16,73 коп и составляет 28,2357 грн, средний курс продажи упал - на 19,67 коп до 28,9017 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,59 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,5 коп и составляет 4,376 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп до 4,744 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,64 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
26,9210
|
27,2827
|
0,4376
|
0,4744
|
28,2357
|
28,9017
|
Медиана
|
26,9500
|
27,2500
|
0,4500
|
0,4730
|
28,3000
|
28,8750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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