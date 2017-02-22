Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию Дельта Банка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил на два года ликвидацию Дельта Банка. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.
"Исполнительная дирекция фонда приняла решение, в соответствии с которым продлены сроки осуществления процедуры ликвидации Дельта Банк на два года до 4 октября 2019 года", - уточняет ФГВФЛ.
На этот же период продлены полномочия ликвидатора банка Владислава Кадырова.
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