Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 22 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,96/27,00*, к 12:00 котировки составили 26,97/27,01

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,96, максимальные - 26,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,00, максимальные - 27,01.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4673/0,4686 к 12:00 котировки составили 0,4667/0,4677.



Торги по евро начались с котировок 28,2395/28,3716, к 12:00 котировки составили 28,3616/28,4037.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.