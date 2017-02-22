Межбанк закрылся котировками доллара 26,91/26,95

В среду, 22 февраля, торги по доллару США открылись котировками 26,96/27,00, к закрытию котировки составили 26,91/26,95

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,90, максимальные - 26,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,95, максимальные - 27,01.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4673/0,4686 к закрытию котировки составили 0,4641/0,4651.

Торги по евро начались с котировок 28,3295/28,3716, к закрытию котировки составили 28,3012/28,3406.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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