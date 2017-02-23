Кабмин одобрил докапитализацию ПриватБанка почти на 10 млрд грн

Уставный капитал банка будет увеличен на 9,8 млрд грн путем выпуска ОВГЗ в обмен на акции банка

Кабинет министров Украины принял решение осуществить выпуск облигаций на сумму 9,8 млрд грн для завершения капитализации ОАО КБ ПриватБанк. Решение было принято на заседании правительства 22 февраля, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В Минфине напомнили, что правительство приняло решение об увеличении уставного капитала ПриватБанка на 116,8 млрд грн на основании предложения Национального банка, однако оплата акций в 2016 году состоялась на сумму 107 млрд грн.

Увеличение уставного капитала банка будет осуществлено путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции банка.

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка и покупке Минфином 100% его акций за 1 грн.