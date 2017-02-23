Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 23 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 7,30 коп до 26,8480 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,62 коп - до 27,2365 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,32 коп и составляет 28,1125 грн, средний курс продажи упал - на 8,52 коп до 28,8165 грн. Продать евро дороже можно за 28,35 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,6 коп и составляет 4,319 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,742 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,66 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,8480 27,2365 0,4319 0,4742 28,1125 28,8165 Медиана 26,9000 27,2000 0,4500 0,4745 28,1000 28,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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