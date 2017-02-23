Против экс-владельцев Привата могут завести уголовные дела - НБУ
Бывшие владельцы национализированного ПриватБанка могут стать объектами уголовных производств, если аудит по мандату Международного валютного фонда (МВФ) покажет спланированное банкротство банка. Об этом сообщила председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева, пишет Reuters.
Регулятор подсчитал, что 97% корпоративных кредитов были выданы компаниям, которые могут быть связаны с бывшим совладельцем Игорем Коломойским. По словам Гонтаревой, последний меморандум МВФ для дальнейшего финансирования Украины указывает сроки для аудита и реструктуризации долгов ПриватБанка.
"Нужно определить, кто является владельцем этих средств и как они планируют вернуть кредиты", - глава НБУ.
Согласно меморандуму МВФ, аудиторы должны проверить компании, которые получали займы от ПриватБанка, и выяснить, смогут ли они вернуть эти деньги в течение пяти или 10 лет. Если нет, это будет означать, что ПриватБанк намеренно довели до банкротства, сообщила Гонтарева.
Она добавила, что аудит ПриватБанка проведет международная компания Ernst and Young. Также банк проверит другая международная фирма, которую Гонтарева не назвала.
Она подчеркнула, что Украина выполнила свои обязательства для получения следующего транша МВФ в размере $1 млрд.
Кабинет министров Украины принял решение осуществить выпуск облигаций на сумму 9,8 млрд грн для завершения капитализации ПриватБанка. Увеличение уставного капитала банка будет осуществлено путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции банка.
18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка и покупке Минфином 100% его акций за 1 грн.
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