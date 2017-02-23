Банк получил от НБУ 292 млн грн рефинансирования

Вчера регулятор выдал одному из финучреждений почти 292 млн грн рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) выдал банку 291,8 млн грн рефинансирования. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте, не называя финучреждения.



"22 февраля состоялся очередной тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворена заявка одного банка в общей сумме 291,8 млн грн по процентной ставке в размере 16% годовых", - уточняет НБУ.



16 февраля регулятор выдал банку 136,98 млн грн рефинансирования.



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