Начинаются выплаты вкладчикм Фортуна-банка

Фонд гарантирования вкладов сегодня начал выплаты вкладчикам ликвидируемого Фортуна-банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с сегодняшнего дня, 23 февраля, начинает выплаты вкладчикам ликвидируемого Фортуна-банка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Вкладчики могут обратиться в отделение любого из банков-агентов фонда: Правэкс-Банка, Альфа-Банка, Кредобанка, Укргазбанка, ПУМБа, ТАСкомбанка и банка Пивденный.



Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода финучреждения с рынка, но не более 200 тыс. грн.



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