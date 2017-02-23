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Начинаются выплаты вкладчикм Фортуна-банка

23.02.2017 12:59
Фонд гарантирования вкладов сегодня начал выплаты вкладчикам ликвидируемого Фортуна-банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с сегодняшнего дня, 23 февраля, начинает выплаты вкладчикам ликвидируемого Фортуна-банка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

Вкладчики могут обратиться в отделение любого из банков-агентов фонда: Правэкс-Банка, Альфа-Банка, Кредобанка, Укргазбанка, ПУМБа, ТАСкомбанка и банка Пивденный.

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода финучреждения с рынка, но не более 200 тыс. грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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