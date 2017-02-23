Процедуру капитализации банков могут упростить

Депутаты приняли законопроект об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков

Рада намерена упростить процедуру капитализации и реорганизации банков. Как передает корреспондент LIGA.net, за проект закона об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков N6010 проголосовали 235 депутатов.



Предлагается до 1 августа 2020 года сократить сроки рассмотрения документов по реорганизации банков, а также оптимизировать процедуры капитализации и реорганизации банков путем присоединения. Планируется урегулировать вопрос прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица.



Также предлагается сократить сроки процедуры присоединения. Предусмотрено, что банк-правопреемник освобождается от уплаты налогов и сборов, связанных с получением активов и обязательств.



Как пояснил, выступая в ходе обсуждения проекта, депутат Павел Ризаненко, изменения позволят небольшим банкам с украинским капиталом объединиться и выйти на размер уставного капитала 200 млн грн и более.



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