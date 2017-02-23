Брюссель, ЕЦБ и центробанк Италии спорят из-за Monte Paschi
Власти Евросоюза и Европейский центральный банк (ЕЦБ) не могут прийти к согласию в вопросе капитализации старейшего банка в мире - итальянского Monte Paschi di Siena. Об этом пишет Financial Times.
Одновременно существуют разногласия между Брюсселем, ЕЦБ и правительством и центробанком Италии относительно спасения Monte Paschi. Издание напоминает, что планы Рима по докапитализации банка до сих пор не могут быть реализованы в полной мере - Еврокомиссия (которая назначает финансовую помощь) и ЕЦБ спорят о границах своей ответственности и участии налогоплательщиков в операции по спасению.
В течение двух месяцев нет определенности относительно государственной поддержки, допустимый уровень ущерба для кредиторов и нужной глубины реструктуризации.
Неделю назад сообщалось, что итальянский парламент одобрил предложение правительства Паоло Джентилони об увеличении государственного долга на €20 млрд в целях предоставления финансовой помощи банкам.
До этого, в конце прошлого года Еврокомиссия разрешила властям Италии оказать помощь банку, но отметила, что это решение не имеет ничего общего с возможными планами по докапитализации.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
13976
-
3226
-
2954
-
2946
-
2896