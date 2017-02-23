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Брюссель, ЕЦБ и центробанк Италии спорят из-за Monte Paschi

23.02.2017 15:49
Власти Евросоюза, ЕЦБ и итальянское правительство не могут определелиться с планом спасения старейшего банка в мире
Фото: EPA

Власти Евросоюза и Европейский центральный банк (ЕЦБ) не могут прийти к согласию в вопросе капитализации старейшего банка в мире - итальянского Monte Paschi di Siena. Об этом пишет Financial Times.

Одновременно существуют разногласия между Брюсселем, ЕЦБ и правительством и центробанком Италии относительно спасения Monte Paschi. Издание напоминает, что планы Рима по докапитализации банка до сих пор не могут быть реализованы в полной мере - Еврокомиссия (которая назначает финансовую помощь) и ЕЦБ спорят о границах своей ответственности и участии налогоплательщиков в операции по спасению.

В течение двух месяцев нет определенности относительно государственной поддержки, допустимый уровень ущерба для кредиторов и нужной глубины реструктуризации.

Неделю назад сообщалось, что итальянский парламент одобрил предложение правительства Паоло Джентилони об увеличении государственного долга на €20 млрд в целях предоставления финансовой помощи банкам.

До этого, в конце прошлого года Еврокомиссия разрешила властям Италии оказать помощь банку, но отметила, что это решение не имеет ничего общего с возможными планами по докапитализации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, ЕЦБ, ЕС
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