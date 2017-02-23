Межбанк закрылся котировками доллара 26,88/26,92

В четверг, 23 февраля, торги по доллару США открылись котировками 26,87/26,91, к закрытию котировки составили 26,88/26,92

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,87, максимальные - 26,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,89, максимальные - 26,93.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4647/0,4659 к закрытию котировки составили 0,4659/0,4671.

Торги по евро начались с котировок 28,3693/28,4115, к закрытию котировки составили 28,4336/28,4732.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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