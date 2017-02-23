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Отстали от времени. Что мешает банкам развиваться онлайн

Андрей Приходько
23.02.2017 13:08
Развитие банковских онлайн-сервисов сдерживают жесткие регуляторные требования

Украинский банковский рынок достиг большого прогресса в цифровых технологиях за последние годы. И пусть этот прогресс обеспечивается в основном несколькими банками-пионерами, остальные активно догоняют лидеров, инвестируя в онлайн-банкинг и мобильные приложения.

Наиболее актуальное направление -  мобильный банкинг. Мобильный трафик уже составляет более половины всего мирового интернет-трафика и продолжает расти. Например, в США почти три четверти трафика соцсетей приходится на мобильные устройства. Электронная коммерция подстраивается под изменение предпочтений интернет-пользователей. Делают это и банки, в том числе и украинские. Ниже перечислены мобильные приложения крупнейших украинских банков с указанием средней оценки по пятибалльной системе пользователей Google Play, основного магазина приложений для пользователей Android. На этой операционной системе работает более 80% мобильных гаджетов украинцев.

 

Данные: Google Play, НБУ

Мобильные приложения сейчас включают весь возможный функционал услуг, которые банк юридически может оказать дистанционно. Проблема в том, что функционал ограничен: в основном это оплата услуг и переводы с карты на карту, а также онлайн-депозиты, которые представляют тот же перевод средств с дебетовой карты на сберегательный счет. Единственный путь для развития мобильного банкинга - расширение списка услуг, которые можно оплатить через мобильное приложение. Однако и это направление имеет свои пределы. Получается, что онлайн-революция на украинском банковском рынке может закончиться, так и не начавшись. Такое положение дел - глобальная проблема для всей отрасли финансовых технологий.

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Комплаенс против прогресса

Банковский рынок жестко зарегулирован. Регуляторы по всему миру ужесточают процедуры комплаенса, что не позволяет банкам полностью уходить в онлайн. Зачастую вместо автоматизации процессов и дистанционных продуктов банки наоборот вынуждены увеличивать персонал или открывать новые отделения, чтобы выполнять требования регуляторов по комплаенсу. Например, в Украине все физические лица клиенты банков обязаны проходить каждый год физическую идентификацию в отделениях банка, а некоторые категории населения (переселенцы) вынуждены проходить физическую идентификацию в банке даже раз в квартал. Опять же открыть счет в Украине можно только в физическом присутствии клиента в отделении банка.

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Современные технологии позволяют легко провести физическую идентификацию клиента дистанционно. На рынке уже есть программные комплексы автоматического распознавания лиц, которые проводят идентификацию вообще без участия человека, что намного надежнее и исключает риски сговора с сотрудником банка. Такие продукты разрабатывают многие технологические компании, включая Google.  Но банки, и не только украинские, не могут юридически использовать такие программы для работы с клиентами. Поэтому сейчас банки привязаны к своим отделениям и не способны полностью уйти в онлайн.

В банковском бизнесе онлайн идентификация действительно может совершить революцию. Например, в Украине государственные банки имеют значительные конкурентные преимущества за счет самой широкой сети отделений, вплоть до маленьких городов и сел. Украинские частные банки открывают отделения только там, где это коммерчески оправдано. Частные банки не могут себе позволить открывать отделения в маленьких городах, а значит, они теряют доступ к существенной части клиентов. Ведь в малых и средних городах Украины проживает 32% населения Украины. Еще примерно столько же живет в сельской местности. В то же время для самих клиентов большой минус - отсутствие конкурентной среды среди банков в их месте проживания. Введение онлайн идентификации и дистанционного открытия банковского счета позволит решить эти проблемы. Тем более,  многие украинские малые города и даже села имеют доступ к высокоскоростному интернету.

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А как в мире

Уже сейчас понятно, что следующий этап финтех-революции в мире не возможен без координирующей роли банковских регуляторов. Они определяют банковский рынок, и было бы логично, если бы регуляторы более активно подключились к внедрению новых технологий в консервативном банковском бизнесе. Первые ласточки этого движения уже есть. В начале 2017 года австрийский банковский регулятор разрешил австрийским банкам проводить идентификацию клиентов при помощи видео-конференции. Крупнейший австрийский банк Erste Bank уже запустил систему онлайн-идентификации, причем не только с обычного компьютера, но и с планшета или смартфона. Идентификация осуществляется при помощи программного комплекса Video-Ident, который автоматически сравнивает изображение клиента, полученное во время видео-конференции, с его фото в паспорте или другом ID-документе. Еще раньше разрешила онлайн-идентификацию банкам Эстония, которая стала пионером в развитии электронных сервисов, в том числе и во внедрении уникальных проектов электронного правительства, а также электронного гражданства.

Высокий уровень украинских IT-компаний и украинских программистов вполне может стать базой для нашей собственной финтех-революции. Особенно если этому будет способствовать регулятор. В конце концов, у Украины не так уж много преимуществ для международных инвесторов. Онлайн-идентификация может стать одной из фишек, которая не только привлечет внимание инвесторов, а также поднимет Украину в рейтинге Doing Business, но и позволит украинским банкам больше зарабатывать, улучшив конкурентную среду на рынке.

Андрей Приходько, главный аналитик Укрсоцбанка

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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