НБУ укрепил гривню на 7 копеек
24.02.2017 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 7 копеек
На 24 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2690,6286 грн за $100;
2844,8016 грн за 100 евро;
4,6813 грн за 10 руб РФ.
На 23 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2697,2870 грн за $100;
2835,6578 грн за 100 евро;
4,6929 грн за 10 руб РФ.
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