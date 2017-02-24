НБУ укрепил гривню на 7 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 7 копеек

На 24 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2690,6286 грн за $100;

2844,8016 грн за 100 евро;

4,6813 грн за 10 руб РФ.



На 23 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2697,2870 грн за $100;

2835,6578 грн за 100 евро;

4,6929 грн за 10 руб РФ.





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