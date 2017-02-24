Официальные курсы банковских металлов на 24.02.2017
24.02.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 24 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 335763,54 грн;
серебро - 4843,13 грн;
платина - 268793,80 грн;
палладий - 208254,65 грн.
Напомним, на 23 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 333560,00 грн;
серебро - 4855,12 грн;
платина - 266491,96 грн;
палладий - 206881,91 грн.
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