Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 7,05 коп - до 27,1435 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,02 грн.
Средний курс покупки евро упал на 0,80 коп и составляет 28,1250 грн, средний курс продажи вырос - на 1,15 коп до 28,8065 грн. Продать евро дороже можно за 28,35 грн, купить дешевле - за 28,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,341 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,734 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,61 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
26,7685
|
27,1435
|
0,4341
|
0,4734
|
28,1250
|
28,8065
|
Медиана
|
26,8000
|
27,1000
|
0,4525
|
0,4720
|
28,2000
|
28,8000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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