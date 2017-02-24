Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 24 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 8,58 коп до 26,7685 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 7,05 коп - до 27,1435 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,02 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,80 коп и составляет 28,1250 грн, средний курс продажи вырос - на 1,15 коп до 28,8065 грн. Продать евро дороже можно за 28,35 грн, купить дешевле - за 28,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,341 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,734 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,61 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,7685 27,1435 0,4341 0,4734 28,1250 28,8065 Медиана 26,8000 27,1000 0,4525 0,4720 28,2000 28,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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