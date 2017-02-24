Котировки доллара на межбанке выросли до 26,97/27,01

В пятницу, 24 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,88/26,92*, к 12:00 котировки составили 26,97/27,01

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,88, максимальные - 26,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,92, максимальные - 27,03.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4637/0,4646 к 12:00 котировки составили 0,4658/0,4670.



Торги по евро начались с котировок 28,4874/28,5298, к 12:00 котировки составили 28,5720/28,6116.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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