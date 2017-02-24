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Суд подтвердил законность отзыва лицензии у банка Софийский

24.02.2017 13:01
Донецкий апелляционный административный суд согласился с решением НБУ об объявлении банка Софийский неплатежеспособным
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Донецкий апелляционный административный суд подтвердил решение Национального банка Украины (НБУ) об отнесении банка Софийский к категории неплатежеспособных и отзыве его банковской лицензии. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Суд 8 декабря частично удовлетворил иск компании Боярбудинвест о признании противоправными и отмене решений НБУ а также Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по выведению банка Софийский с рынка.

Не согласившись с постановлением суда, НБУ и ФГВФЛ обратились с жалобами в апелляционную инстанцию.

"23 февраля состоялось заседание Донецкого апелляционного административного суда, в котором представители НБУ приняли участие, предоставив неоспоримые доказательства в подтверждение своей правовой позиции. Тщательно изучив материалы дела апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и оставил иск компании Боярбудинвест без рассмотрения", - сообщает НБУ.

Регулятор напоминает, что банк Софийский входит в перечень банков, в отношении которых суды различных инстанций приняли решение об отмене постановлений НБУ об отнесении их к категории неплатежеспособных и/или отзыве банковской лицензии и ликвидации. В списке оказались такие финучреждения: Союз, Премиум, Капитал, Укринбанк, Киевская Русь, Восточно-промышленный банк, Грин банк, Банк Велес, Радикал банк. Все они в разное период были выведены с рынка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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