НБУ оставил неизменным список системно важных банков
Национальный банк Украины (НБУ) оставил неизменным список системно важных банков.
Согласно сообщению на официальном сайте НБУ, системно важными банками на 2017 год: являются ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. Эти же три банка имели статус системно важного в течение 2016 года.
НБУ может ужесточать пруденциальные требования к системным финучреждениям, в частности, повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.
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