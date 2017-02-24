НБУ оставил неизменным список системно важных банков

Как и в прошлом году, в 2017 году системно важными являются ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) оставил неизменным список системно важных банков.



Согласно сообщению на официальном сайте НБУ, системно важными банками на 2017 год: являются ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. Эти же три банка имели статус системно важного в течение 2016 года.



НБУ может ужесточать пруденциальные требования к системным финучреждениям, в частности, повышенные нормативы ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.



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