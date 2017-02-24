Банк Порошенко о миллионах Януковича: это было неожиданно
Международный инвестиционный банк (МИБ) президента Петра Порошенко не согласовывал перевод средств из ликвидируемого Всеукраинского банка развития Александра Януковича на свои счета. Об этом говорится в сообщении банка на официальном сайте.
"Банк неуклонно придерживается положений законов и подзаконных актов. Перечисление указанных средств не было согласовано с администрацией Международного инвестиционного банка и для нашего учреждения оказалось неожиданным", - гласит сообщение.
В МИБе уверяют, что сразу же после зачисления средств на счета, об аресте которых упоминали СМИ, банк сообщил Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях клиента.
"Решение суда об аресте средств вынесено на основании ходатайства прокурора в связи с полученной информацией от Госфинмониторинга Украины и является выполненным на сегодня", - отмечает банк.
25 января Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на денежные средства Александра Януковича, которые 10 января были перечислены из ВБР в МИБ.
Арест был наложен в рамках уголовного производства от 15.09.2014 по фактам совершения преступлений должностными лицами госпредприятий железнодорожного транспорта и ВБР.
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