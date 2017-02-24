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Банк Порошенко о миллионах Януковича: это было неожиданно

24.02.2017 14:05
Международный инвестиционный банк сообщает, что не согласовывал перевод денег из банка Януковича на свои счета
Александр Янукович

Международный инвестиционный банк (МИБ) президента Петра Порошенко не согласовывал перевод средств из ликвидируемого Всеукраинского банка развития Александра Януковича на свои счета. Об этом говорится в сообщении банка на официальном сайте.

"Банк неуклонно придерживается положений законов и подзаконных актов. Перечисление указанных средств не было согласовано с администрацией Международного инвестиционного банка и для нашего учреждения оказалось неожиданным", -  гласит сообщение.

В МИБе уверяют, что сразу же  после зачисления средств на счета, об аресте которых упоминали СМИ, банк сообщил Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях клиента.

"Решение суда об аресте средств вынесено на основании ходатайства прокурора в связи с полученной информацией от Госфинмониторинга Украины и является выполненным на сегодня", -  отмечает банк.

25 января Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на денежные средства Александра Януковича, которые 10 января были перечислены из ВБР в МИБ.

Арест был наложен в рамках уголовного производства от 15.09.2014 по фактам совершения преступлений должностными лицами госпредприятий железнодорожного транспорта и ВБР.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Янукович Виктор, Всеукраинский банк развития, Порошенко Петр
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