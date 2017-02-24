Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации Platinum Bank

Ликвидация Platinum Bank, как ожидается, займет два года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации Platinum Bank.



Ликвидацией банка будет заниматься Юрий Ирклиенко.



Валюта баланса Platinum Bank по состоянию на 11 января 2017 года составила 7,43 млрд грн. В активах львиную долю составляли кредиты юридических лиц балансовой стоимостью 2,8 млрд грн, кредиты физических лиц - 3,02 млрд грн, в пассивах депозиты физических лиц - 5,4 млрд грн, из них под гарантии ФГВФЛ - 4,9 млрд грн.



Национальный банк Украины признал Platinum Bank неплатежеспособным 10 января - из-за невыполнения программы докапитализации. Фонд гарантирования вкладов затем ввел в банк временную администрацию на месяц.



На 10 января 2017 года владельцами существенных долей в банке были Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.



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