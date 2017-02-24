Межбанк закрылся котировками доллара 26,91/26,96

В пятницу, 24 февраля, торги по доллару США открылись котировками 26,88/26,92, к закрытию котировки составили 26,91/26,96

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,88, максимальные - 26,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,92, максимальные - 27,03.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4637/0,4646 к закрытию котировки составили 0,4611/0,4623.

Торги по евро начались с котировок 28,4874/28,5298, к закрытию котировки составили 28,4653/28,5182.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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