Межбанк закрылся котировками доллара 26,91/26,96
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,88, максимальные - 26,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,92, максимальные - 27,03.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4637/0,4646 к закрытию котировки составили 0,4611/0,4623.
Торги по евро начались с котировок 28,4874/28,5298, к закрытию котировки составили 28,4653/28,5182.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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