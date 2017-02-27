Курсы валют НБУ на 27.02.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 7 копеек

На 27 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2697,6569 грн за $100;

2861,9442 грн за 100 евро;

4,6935 грн за 10 руб РФ.



На 24 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2690,6286 грн за $100;

2844,8016 грн за 100 евро;

4,6813 грн за 10 руб РФ.

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