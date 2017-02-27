Официальные курсы банковских металлов на 27.02.2017

Нацбанк Украины установил на 27 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 338650,36 грн;

серебро - 4928,62 грн;

платина - 273542,41 грн;

палладий - 210147,47 грн.

Напомним, на 24 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 335763,54 грн;

серебро - 4843,13 грн;

платина - 268793,80 грн;

палладий - 208254,65 грн.

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