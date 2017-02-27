Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 27 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 0,45 коп до 26,7685 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,70 коп - до 27,1470 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,45 коп и составляет 28,1065 грн, средний курс продажи вырос - на 1,13 коп до 28,8180 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,62 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,7 коп составляет 4,319 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 4,715 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,7685 27,1470 0,4319 0,4715 28,1065 28,8180 Медиана 26,8000 27,1000 0,4475 0,4700 28,1250 28,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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