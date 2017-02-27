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Данилюка не устраивает кредитная политика госбанков

27.02.2017 10:12
В правительстве готовят новый законопроект о набсоветах государственных банков
Фото: Лига

Министра финансов Александра Данилюка не устраивает качество корпоративного управления и кредитная политика государственных банков. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Я не доволен кредитной политикой госбанков. Но ручного вмешательства в их работу тоже не приемлю. Функцию контроля должен выполнять набсовет с сильными независимыми членами", - сказал Данилюк.

Минфин, по его словам, уже подал на согласование в Кабмин законопроект, который пропишет более четкие требования к независимым членам набсоветов госбанков. Данилюк считает, что на данный момент качественный набсовет уже есть у ПриватБанка.

"Мы сформировали его в ходе национализации, для нас это был уникальный шанс продемонстрировать принципиально новый подход в управлении госбанком. Нынешний набсовет ПриватБанка, наверное, самый сильный набсовет на рынке", - подчеркнул министр финансов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Минфин, Данилюк
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