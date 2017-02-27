Данилюка не устраивает кредитная политика госбанков
Министра финансов Александра Данилюка не устраивает качество корпоративного управления и кредитная политика государственных банков. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.
"Я не доволен кредитной политикой госбанков. Но ручного вмешательства в их работу тоже не приемлю. Функцию контроля должен выполнять набсовет с сильными независимыми членами", - сказал Данилюк.
Минфин, по его словам, уже подал на согласование в Кабмин законопроект, который пропишет более четкие требования к независимым членам набсоветов госбанков. Данилюк считает, что на данный момент качественный набсовет уже есть у ПриватБанка.
"Мы сформировали его в ходе национализации, для нас это был уникальный шанс продемонстрировать принципиально новый подход в управлении госбанком. Нынешний набсовет ПриватБанка, наверное, самый сильный набсовет на рынке", - подчеркнул министр финансов.
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