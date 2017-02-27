Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 27 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,33 коп до 26,7773 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,17 коп - до 27,1383 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,40 коп и составляет 28,1370 грн, средний курс продажи упал - на 0,90 коп до 28,7977 грн. Продать евро дороже можно за 28,43 грн, купить дешевле - за 28,59 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп составляет 4,356 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп до 4,716 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,7773 27,1383 0,4356 0,4716 28,1370 28,7977 Медиана 26,8000 27,1000 0,4500 0,4700 28,1650 28,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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