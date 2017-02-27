Котировки доллара на межбанке выросли до 27,02/27,07

В понедельник, 27 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,96/27,01*, к 12:00 котировки составили 27,02/27,07

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,96, максимальные - 27,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,01, максимальные - 27,07.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4645/0,4657 к 12:00 котировки составили 0,4678/0,4690.



Торги по евро начались с котировок 28,4653/28,5155, к 12:00 котировки составили 28,6060/28,6563.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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