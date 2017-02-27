ВТБ нашел покупателя на украинский БМ Банк
У российского ВТБ есть четыре покупателя на украинский БМ Банк, до конца марта ситуация будет понятна. Об этом заявил глава группы ВТБ Андрей Костин, сообщает РИА Новости.
"У нас есть четыре покупателя пока на БМ Банк, они проводят сейчас due diligence. Думаю, что сделка вполне реальная в ближайшее время… Пока ведем переговоры. У нас есть бенчмарк, мы бы не хотели нести дополнительные убытки. Я думаю, что нам надо выходить. Ситуация с БМ Банком до конца марта будет понятна", - сказал Костин в понедельник в рамках инвестфорума в Сочи.
Отвечая на вопрос о потенциальных приобретателях, глава ВТБ сказал: "Это местные бизнесмены, украинские предложения".
"Если не получится, то будем присоединять его к банку ВТБ (ВТБ Украина, - ред.) С ним сложнее, он больше банк, там требуется больше средств для его приобретения", - добавил Костин.
Он отметил, что Нацбанк Украины не препятствует проведению сделки.
Напомним, у российской группы ВТБ работают два дочерних банка в Украине - ВТБ Банк (Украина) и БМ банк. Группа ищет покупателей на свои украинские активы.
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