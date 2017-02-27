Доходность валютных депозитов незначительно выросла
За последнюю неделю средние процентные ставки по депозитам в украинских банках преимущественно упали для гривни и выросли для доллара и евро. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 27.02.2017, см. Таблицу 1). Повысил стоимость своих сбережений Мегабанк. Снизил доходность вкладов ПриватБанк.
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне снизилась для бессрочных сбережений (на 0,03 п.п. до 7,75%). Синхронно упали ставки для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 14,22%, до 14,99% и до 14,51% годовых соответственно). Доходность вкладов периодом от 1 до 3 месяцев осталась на прежнем уровне (11,99%). Стоимость вкладов на период до 1 месяца выросла на 0,50 п.п. до 12,20% годовых.
Депозиты в гривне: актуальные условия
Что касается вкладов в долларах США, выросли в цене депозиты сроком до 1 месяца (на 0,09 п.п. до 2,26% годовых). Подорожали и вклады на период от 1 до 3 месяцев (на 0,03 п.п. до 3,00% годовых). Без изменений остались депозиты на срок от 3 до 6 месяцев (3,76%), от 6 до 12 месяцев (4,27%), а также бессрочные сбережения (1,57%). Снизили доходность только вклады сроком свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 4,29%).
Депозиты в долларах США: актуальные условия
Средняя процентная ставка по вкладам в евро, упала только для депозитов сроком свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 3,74%). Подорожали сбережения на период от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 3,02%). Вклады на срок от 1 до 3 месяцев выросли в цене на 0,03 п.п. до 2,44% годовых. А доходность вкладов сроком до 1 месяца выросла на 0,11 п.п. до 1,55% годовых. Без изменений осталась стоимость бессрочных сбережений (1,26%), а также вкладов сроком от 6 до 12 месяцев (3,56%).
Депозиты в евро: актуальные условия
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 27.02.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,75%
|
12,20%
|
11,99%
|
14,22%
|
14,99%
|
14,51%
|
USD
|
1,57%
|
2,26%
|
3,00%
|
3,76%
|
4,27%
|
4,29%
|
EUR
|
1,26%
|
1,55%
|
2,44%
|
3,02%
|
3,56%
|
3,74%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным программам от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 27.02.17
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
34978
-
6329
-
5118
-
4448
-
3475