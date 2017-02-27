Доходность валютных депозитов незначительно выросла

Обзор актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 27.02.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по депозитам в украинских банках преимущественно упали для гривни и выросли для доллара и евро. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 27.02.2017, см. Таблицу 1). Повысил стоимость своих сбережений Мегабанк. Снизил доходность вкладов ПриватБанк.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне снизилась для бессрочных сбережений (на 0,03 п.п. до 7,75%). Синхронно упали ставки для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 14,22%, до 14,99% и до 14,51% годовых соответственно). Доходность вкладов периодом от 1 до 3 месяцев осталась на прежнем уровне (11,99%). Стоимость вкладов на период до 1 месяца выросла на 0,50 п.п. до 12,20% годовых.

Депозиты в гривне: актуальные условия

Что касается вкладов в долларах США, выросли в цене депозиты сроком до 1 месяца (на 0,09 п.п. до 2,26% годовых). Подорожали и вклады на период от 1 до 3 месяцев (на 0,03 п.п. до 3,00% годовых). Без изменений остались депозиты на срок от 3 до 6 месяцев (3,76%), от 6 до 12 месяцев (4,27%), а также бессрочные сбережения (1,57%). Снизили доходность только вклады сроком свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 4,29%).

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка по вкладам в евро, упала только для депозитов сроком свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 3,74%). Подорожали сбережения на период от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 3,02%). Вклады на срок от 1 до 3 месяцев выросли в цене на 0,03 п.п. до 2,44% годовых. А доходность вкладов сроком до 1 месяца выросла на 0,11 п.п. до 1,55% годовых. Без изменений осталась стоимость бессрочных сбережений (1,26%), а также вкладов сроком от 6 до 12 месяцев (3,56%).

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 27.02.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,75% 12,20% 11,99% 14,22% 14,99% 14,51% USD 1,57% 2,26% 3,00% 3,76% 4,27% 4,29% EUR 1,26% 1,55% 2,44% 3,02% 3,56% 3,74%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным программам от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 27.02.17

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