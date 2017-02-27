Минфин хочет продать Укргазбанк в этом году

Министр Александр Данилюк заявил, что задача Минфина продать госбанки как можно скорее

Министерство финансов хочет продать Укргазбанк в этом году. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в интервью LIGA.net.

“Задача - продать его в этом году”, - сообщил министр.

Данилюк подчеркнул, что после национализации ПриватБанка государство контролирует 55% всего банковского рынка. Помимо Привата, правительство владеет Ощадбанком, Укрэксимбанком и Укргазбанком.

“Важно понять, каким образом государство будет выходить из капитала госбанков. Моя задача - продать их как можно скорее. К примеру, по Ощаду мы уже подписали меморандум с ЕБРР, в соответствии с которым можно улучшить процессы в банке и увеличить его стоимость”, - добавил Данилюк.

Полный текст интервью: Данилюк: Бывшие акционеры ПриватБанка не спешат вносить залоги

Напомним, согласно утвержденной правительством в 2015 году стратегии реформирования государственного банковского сектора, приватизация двух крупнейших финучреждений - Ощадбанка и Укрэксимбанка - должна начаться в середине 2018 года. Правительство планирует продать 20% акций этих банков. Из капитала Укргазбанка государство планирует частично или полностью выйти до конца 2017 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.