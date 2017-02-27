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Минфин хочет продать Укргазбанк в этом году

27.02.2017 14:38
Министр Александр Данилюк заявил, что задача Минфина продать госбанки как можно скорее
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Министерство финансов хочет продать Укргазбанк в этом году. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в интервью LIGA.net.

“Задача - продать его в этом году”, - сообщил министр.

Данилюк подчеркнул, что после национализации ПриватБанка государство контролирует 55% всего банковского рынка. Помимо Привата, правительство владеет Ощадбанком, Укрэксимбанком и Укргазбанком.

“Важно понять, каким образом государство будет выходить из капитала госбанков. Моя задача - продать их как можно скорее. К примеру, по Ощаду мы уже подписали меморандум с ЕБРР, в соответствии с которым можно улучшить процессы в банке и увеличить его стоимость”, - добавил Данилюк.

Полный текст интервью: Данилюк: Бывшие акционеры ПриватБанка не спешат вносить залоги

Напомним, согласно утвержденной правительством в 2015 году стратегии реформирования государственного банковского сектора, приватизация двух крупнейших финучреждений - Ощадбанка и Укрэксимбанка - должна начаться в середине 2018 года. Правительство планирует продать 20% акций этих банков. Из капитала Укргазбанка государство планирует частично или полностью выйти до конца 2017 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Укргазбанк, Данилюк
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