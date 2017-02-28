Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 28 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1,27 коп до 26,7900 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,52 коп - до 27,1835 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,10 коп и составляет 28,1880 грн, средний курс продажи вырос - на 8,93 коп до 28,8870 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,67 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,2 коп составляет 4,314 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп до 4,730 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,7900 27,1835 0,4314 0,4730 28,1880 28,8870 Медиана 26,8000 27,1500 0,4455 0,4720 28,2250 28,8600



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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