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Ощадбанк будет хранить запасы денег НБУ

28.02.2017 11:45
Регулятор делегировал Ощадбанку часть функций, которые он выполняет в регионах

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил государственному Ощадбанку осуществлять операции с запасами наличности регулятора, а также обеспечивать банки наличными и принимать излишки. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

"Ощадбанк является первым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины с разрешения последнего, а также обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки", - гласит сообщение.

НБУ будет делегировать часть функций, которые он выполняет в регионах, другим банкам. "Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая сейчас существует в Украине, на делегированную модель", - отмечает Нацбанк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, Нацбанк
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