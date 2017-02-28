Ощадбанк будет хранить запасы денег НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) разрешил государственному Ощадбанку осуществлять операции с запасами наличности регулятора, а также обеспечивать банки наличными и принимать излишки. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
"Ощадбанк является первым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины с разрешения последнего, а также обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки", - гласит сообщение.
НБУ будет делегировать часть функций, которые он выполняет в регионах, другим банкам. "Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая сейчас существует в Украине, на делегированную модель", - отмечает Нацбанк.
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