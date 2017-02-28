Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 28 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 3,83 коп до 26,8157 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,23 коп - до 27,1707 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - также 27,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,10 коп и составляет 28,2380 грн, средний курс продажи вырос - на 8,07 коп до 28,8783 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,67 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп составляет 4,357 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп до 4,723 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,8157 27,1707 0,4357 0,4723 28,2380 28,8783 Медиана 26,8000 27,1500 0,4460 0,4700 28,2800 28,8450



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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