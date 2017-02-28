ГПУ: Из Дельта Банка вывели более 1,7 млрд грн через офшоры
Должностные лица Дельта Банка с помощью украинской и офшорных компаний незаконно вывели активы банка на сумму более 1,7 млрд грн. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
Генпрокуратура установила, что должностные лица Дельта Банка по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения заведомо убыточных для банка кредитных договоров, перечислили на счета украинского субъекта хозяйственной деятельности денежные средства в сумме более $150 млн, предназначенные для предоплаты оффшорным компаниям-нерезидентам за выполнение фиктивных контрактов.
ГПУ сообщила о подозрении четырем участникам преступной группы, а именно: председателю совета директоров банка, заместителю директора одного из департаментов банка и двум директорам связанных с банком компаний, пишет Сарган.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подозревает главу совета директоров Дельта Банка Попову и еще трех лиц в хищении 1,7 млрд гривень средств банка.
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