Котировки доллара на межбанке выросли до 27,12/27,18

Во вторник, 28 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,03/27,06*, к 12:00 котировки составили 27,12/27,18

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,03, максимальные - 27,14. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,06, максимальные - 27,20.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4661/0,4669 к 12:00 котировки составили 0,4681/0,4695.



Торги по евро начались с котировок 28,6058/28,6348, к 12:00 котировки составили 28,7010/28,7645.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.