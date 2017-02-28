Возобновляются выплаты вкладчикам Platinum Bank

С завтрашнего дня возобновляются выплаты вкладчикам Platinum Bank

Фото: Getty Images

ЛIГАБiзнесIнформ

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