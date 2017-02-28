Возобновляются выплаты вкладчикам Platinum Bank
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с завтрашнего дня, 1 марта, возобновит выплаты вкладчикам Platinum Bank.
Вкладчики могут обращаться в учреждения банков-агентов: Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Пивденный, уточняет ФГВФЛ.
Национальный банк Украины признал Platinum Bank неплатежеспособным 10 января - из-за невыполнения программы докапитализации. Фонд гарантирования вкладов затем ввел в банк временную администрацию на месяц.
24 февраля началась ликвидация финучреждения.
На 10 января 2017 года владельцами существенных долей в банке были Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.
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