 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.86  27.16   EUR:  28.26  28.87
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Возобновляются выплаты вкладчикам Platinum Bank

28.02.2017 13:50
С завтрашнего дня возобновляются выплаты вкладчикам Platinum Bank
Фото: Getty Images

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с завтрашнего дня, 1 марта, возобновит выплаты вкладчикам Platinum Bank.

Вкладчики могут обращаться в учреждения банков-агентов: Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Пивденный, уточняет ФГВФЛ.

Национальный банк Украины признал Platinum Bank неплатежеспособным 10 января - из-за невыполнения программы докапитализации. Фонд гарантирования вкладов затем ввел в банк временную администрацию на месяц.

24 февраля началась ликвидация финучреждения.

На 10 января 2017 года владельцами существенных долей в банке были Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.

Читайте также: Минус Платинум. Борис Кауфман продолжает терять активы

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, платинум банк, Фонд гарантирования вкладов
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров